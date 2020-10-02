İdlib'deki yetimler için Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

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AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı ile Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği (Fetih-Der) ortaklığında Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki Babıska bölgesinde açılan merkezde, kamplardaki yetim çocuklar ve annelerine yönelik rehabilitasyon, gönüllü rehberlik, meslek edindirme kursları, sanat atölyeleri gibi hizmetler sunulacak.

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 500 yetimin doğrudan hizmet alabileceğini söyledi.

Gülsatar, "Merkezimiz 2 atölye, 2 rehberlik odası, etüt salonları ve idari bölümden oluşuyor. Burası çocukların ve kadınların gün içerisinde hizmet aldığı aynı zamanda eğitimin desteklendiği bir merkezdir." dedi.

Sosyal Hizmet Merkezinin kurulduğu kamp alanı içerisindeki okulda öğrenim gören çocuklara ulaşacaklarını ifade eden Gülsatar, yetim çocukların ve annelerinin kendi elleriyle hayata tutunabilmelerini sağlamak amacıyla farklı coğrafyalarda çeşitli projeler hayata geçirdiklerini aktardı.

Gülsatar, projenin inşa sürecindeki iş birliği ve desteklerinden ötürü İHH İnsani Yardım Vakfı ile Fetih-Der’e teşekkür etti.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu da "Yetim Vakfının tasarladığı Sosyal Hizmet Merkezi projesini çok önemsiyoruz. Malum olduğu üzere savaştan en çok etkilenen bireyler, kadınlar ve çocuklardır. Böyle projeler sayesinde onların yeniden hayata kazandırılabilmeleri mümkün oluyor." şeklinde konuştu.

Merkezin inşa edildiği Babıska Kampı’nı kuran ve açılışı yapılan projenin çözüm ortağı olan Fetih-Der adına konuşan Dernek Başkanı Yılmaz Bulat da benzer faaliyetlerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bulat, yetimler ve annelerinin rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu merkezde çocuklar eğitim alacaklar. El sanatları gelişecek. Anneler atölyelerde geçimlerini sağlayabilmek için meslek edinmiş olacak. Yani hayata hazırlanmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

,Ahmet Karaahmet