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İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti

AFP haber ajansının bölgede bulunan kurtarma görevlileri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre Suriye'nin İdlib şehrine rejim ve Rusya'nın Pazar günü beraber düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Beyaz Baretliler'in üyesi olan vatandaş gazetecisi Anas al-Dyab var.

İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE
- AFP
Beyaz Baretliler, Pazar günü düzenlenen saldırının ardından yıkıntıların altında hayatta kalan olup olmadığına bakıyor

AFP haber ajansının bölgede bulunan kurtarma görevlileri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre Suriye'nin İdlib şehrine rejim ve Rusya'nın Pazar günü beraber düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti.

AFP, hayatını kaybedenler arasında sivil savunma ağı Beyaz Baretliler (White Helmets) üyesi olan ve AFP'ye de katkıda bulunan vatandaş gazetecisi Anas al-Dyab'ın da olduğunu aktardı.

Fotoğraf ve video çekimi yapan Anas al-Dyab'ın bölgedeki saldırıları görüntülediği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı da Beyaz Baretliler'e dayandırdığı haberinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun saldırılarda 3'ü çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

AFP'ye göre Pazar günü yaplan hava saldırıları sonucunda yıkıntıların altında daha fazla sayıda insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Beyaz Baretliler (White Helmets) de resmi hesabından Twitter'da yaptığı paylaşımda Anas Al-dyab'ın memleketi Han Şeyhun'da 'çekim yaptığı sırada üç Rus hava saldırısı yüzünden hayatını kaybettiğini' aktardı.

https://twitter.com/SyriaCivilDef/status/1152906484902191104

Eylül ayında varılan İdlib mutabakatı kapsamında silahtan arındırılmış bölge oluşturulmasına karar verilmesine rağmen Nisan ayından beri Suriye rejimi ve Rusya tarafından İdlib'e düzenlenen hava saldırıları artırıldı.

AFP haber ajansına göre o zamandan beri düzenlenen saldırılarda 630 sivil hayatını kaybetti, on binlerce kişi evini terk etti.

Beyaz Baretliler ise beş üyelerinin İdlib'deki tansiyon yükseldiğinden beri hayatını kaybettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler ise özellikle İdlib'in güneyinde yer alan bir kasaba olan Han Şeyhun'un saldırılardan etkilendiğini, binlerce kişinin evini terk ettiğini aktarıyor.

Batılı devletlerin destek verdiği Beyaz Baretliler ile ilgili yapılan kısa bir belgesel, 2017 yılındaki Oscar ödül törenlerinde en iyi kısa belgesel dalında ödül almıştı.

Ancak Rusya ve Suriye bu örgütü cihatçıların desteğini arkasına almakla suçluyor.

El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) Ocak ayında İdlib'in kontrolünü eline aldı.

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