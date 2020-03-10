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İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - KIRŞEHİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yardım tırlarından görüntüler- Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi Temsil Heyeti Başkanı Ali Kaygısız'ın konuşması- Tırların yola çıkması

Kırşehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi'nin organizasyonunda, il genelinde yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya yapılan katkı çerçevesinde toplanan bin torba un 2 tıra yüklendi.Tırlar, eski sanayi kavşağında düzenlenen törenin ardından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.Törende konuşan Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi Temsil Heyeti Başkanı Ali Kaygısız, İdlib'de zor durumda olan insanlara yardımcı olmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.Bu kampanyaya Kırşehir halkının büyük destek verdiğini ifade eden Kaygısız, toplanan bin torba unun, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.Yardımda bulunan herkese teşekkür eden Kaygısız, "İslam kardeşliği bizim için çok önemlidir. İdlib'de zor durumda olan kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. O yüzden biz de böyle bir yardımda bulunalım istedik." dedi.