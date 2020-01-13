"İdlib'in yanındayız" kampanyası

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. "Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız” sloganıyla başlatılan kampanyaya ilişkin toplantıda konuşan Bakan Soylu, dün Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden çocukların isimlerini andı.

"Hafta sonu sıcak yataklarımızdaydık ama bu çocuklar annelerinden, babalarından, topraklarından, vatanlarından ayrı bir yerde" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 9 yıldır hemen yanıbaşımızda belki de bütün medeniyetimizin, insanlığımızın, bize öğretilen her şeyi sınayan bir savaştan geçiyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde olan bir savaştan geçiyoruz. Hem bu hadisede hem diğer hadiselerde bu çocukların isimleri anılmıyor. 'Şu kadar göçmen hayatını kaybetti' diye öğreniyoruz."