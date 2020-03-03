İdlib şehidi Pekel'in adı doğup büyüdüğü sokakta yaşayacak

AA

Canik Belediye Meclisi mart ayı birleşiminde, 27 Şubat'ta İdlib'de şehit olan Pekel'in adının, Düvecik Mahallesi 482. Cadde'ye verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatan uğruna canını veren şehit Pekel'in hatırasını yaşatmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Şehidin doğup büyüdüğü 482. Cadde'nin adını, "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel" olarak değiştirdiklerini aktaran Sandıkçı, "Evladımız bu vatan için canını verdi. Biz de onun adını doğup büyüdüğü sokağa verme kararını aldık. Şehidimizin vatan, millet, bayrak, hürriyet uğruna canından geçmesinin yanında bu yaptığımızın çok kıymetiharbiyesi yok belki ama mühim olan, yıllar geçse de şehidimizin adının unutulmaması ve kalıcı hale gelmesidir. Şehidimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sandıkçı, caddeye en kısa sürede şehidin adının yer aldığı tabelayı asacaklarını kaydetti.