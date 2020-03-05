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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun için memleketinde tören - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şehit Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un naaşının camiye getirilmesi- Cenaze namazı için saf tutulması- Şehidin babasının törene sedye ile getirilmesi- Helallik alınması- Cenaze namazının kılınması- Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması- Tekbir getirilmesi- Kortej yürüyüşü- Şehidin cenazesinin cenaze aracı ile taşınması

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun için memleketi Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.Fethi Sekin Şehir Hastanesi morgundan alınan şehit Coşkun'un (26) naaşı, cenaze aracıyla Mevlana Camisi'ne getirildi.İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve şehidin öz geçmişi okundu.Şehidin cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına konuldu.Kortej eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar sık sık tekbir getirdi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.Şehidin cenazesi daha sonra Elazığ Belediyesi cenaze aracıyla, toprağa verilmek üzere Baskil ilçesinin Karaali köyüne uğurlandı.Baba Ahmet Coşkun'un sandalye sedye ile hazır bulunduğu törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.