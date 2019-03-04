SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

İdlib yakınlarında Suriye ordusu hedeflerine saldırı: 'Çok sayıda rejim gücü öldürüldü'

Suriye'de El Kaide örgütüne bağlı Ensar El-Tevhid, İdlib vilayeti yakınlarında Suriye ordusuna ait hedeflere düzenlenen saldırıyı üstlendi. Suriye devlet medyası, sayı vermeden saldırıda hayatını kaybeden askerler olduğunu doğrularken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR),"21 rejim gücü ile 5 Ensar El-Tevhid üyesinin öldürüldüğünü" öne sürdü.

Giriş: 04.03.2019 - 10:43 | Güncelleme:
- Getty Images

Suriye'de El Kaide örgütüne bağlı Ensar El-Tevhid isimli cihatçı grup, İdlib vilayeti yakınlarında Suriye ordusuna ait hedeflere düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR),saldırıda "21 rejim gücü ile 5 Ensar El-Tevhid üyesinin öldürüldüğünü" öne sürdü.

Suriye devlet medyası da sayı vermeden askerler arasında ölenler olduğunu doğruladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Teröristlerin ve arkasındakilerin masum sivillere ve askerlerimize yönelik saldırılarına devam etmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını paylaştı.

'Silahlardan arındırılmış bölgede' neler oluyor?

Türkiye-Rusya arasındaki Soçi mutabakatından çıkan 'silahlardan arındırılmış bölgede' gerilim artıyor.

Saldırı, 6 ay önce bölgedeki gruplar arasında varılan ateşkesten bu yana en ölümcül olan saldırı olarak niteleniyor.

İdlib'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve diğer muhalif gruplar arasında Aralık'ta başlayan çatışmalar, Ocak'ta ateşkesle sonuçlanmıştı.

Eylül ayında Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasında anlaşmıştı.

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat, Kasım ayında Rusya'nın Halep'te kimyasal silah kullanmakla suçladığı muhalif gruplara yönelik bombardımanı ve Suriye ordusunun operasyon başlatması ile tehlikeye girmişti.

HTŞ, İdlib'in büyük bir kısmında Halep'in batısında ve Hama'nın kuzeyinde bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Bazı uzmanlar , Türkiye'nin mutabakatı başarıyla yaşama geçiremediğini söylüyor.

Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde silahlardan arındırılmış bölgede ateşkesin defalarca ihlal edildiğini, bir hafta önceki çatışmalarda 3 gün içinde en az 20 rejim gücü ve destekçi güçlerin öldürüldüğünü aktardı.

  • Rusya, Türkiye ve İran'dan 'İdlib'de Heyet Tahrir Şam'la etkin mücadele' mesajı
  • Savaş sonrası Suriye için güç mücadelesinde dengeler değişiyor mu?
  • IŞİD'in yetim bıraktığı Hamza: Bana ne olacak?
  • Trump: IŞİD'in ele geçirdiği toprakların yüzde 100'ünü geri aldık
  • İdlibliler Türkiye'nin 'HTŞ'nin gücünü kırmasını umuyor'

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou Kanada hükümetine dava açtı
Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou Kanada hükümetine dava açtı
ABD Başkanı Trump'a 'gücünü kötüye kullanma' soruşturması
ABD Başkanı Trump'a 'gücünü kötüye kullanma' soruşturması
Cezayir'de 10 gündür devam eden protestoların nedeni ne?
Cezayir'de 10 gündür devam eden protestoların nedeni ne?
Mısır'da Sünni İslamın baş otoritesi Şeyh El Tayyib: Çok eşlilik kadınlar için adil değil
Mısır'da Sünni İslamın baş otoritesi Şeyh El Tayyib: Çok eşlilik kadınlar için adil değil
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X