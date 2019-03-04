İdlib yakınlarında Suriye ordusu hedeflerine saldırı: 'Çok sayıda rejim gücü öldürüldü'

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Suriye'de El Kaide örgütüne bağlı Ensar El-Tevhid isimli cihatçı grup, İdlib vilayeti yakınlarında Suriye ordusuna ait hedeflere düzenlenen saldırıyı üstlendi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR),saldırıda "21 rejim gücü ile 5 Ensar El-Tevhid üyesinin öldürüldüğünü" öne sürdü.
Suriye devlet medyası da sayı vermeden askerler arasında ölenler olduğunu doğruladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Teröristlerin ve arkasındakilerin masum sivillere ve askerlerimize yönelik saldırılarına devam etmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını paylaştı.
Türkiye-Rusya arasındaki Soçi mutabakatından çıkan 'silahlardan arındırılmış bölgede' gerilim artıyor.
Saldırı, 6 ay önce bölgedeki gruplar arasında varılan ateşkesten bu yana en ölümcül olan saldırı olarak niteleniyor.
İdlib'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve diğer muhalif gruplar arasında Aralık'ta başlayan çatışmalar, Ocak'ta ateşkesle sonuçlanmıştı.
Eylül ayında Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasında anlaşmıştı.
Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat, Kasım ayında Rusya'nın Halep'te kimyasal silah kullanmakla suçladığı muhalif gruplara yönelik bombardımanı ve Suriye ordusunun operasyon başlatması ile tehlikeye girmişti.
HTŞ, İdlib'in büyük bir kısmında Halep'in batısında ve Hama'nın kuzeyinde bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.
Bazı uzmanlar , Türkiye'nin mutabakatı başarıyla yaşama geçiremediğini söylüyor.
Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde silahlardan arındırılmış bölgede ateşkesin defalarca ihlal edildiğini, bir hafta önceki çatışmalarda 3 gün içinde en az 20 rejim gücü ve destekçi güçlerin öldürüldüğünü aktardı.
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