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İdlibli işitme engelli Lema resimle hayata tutunuyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki Cisir eş Şuğur ilçesinde yaşayan işitme engelli Lema Abbadi, 10 yıldır süren iç savaşın getirdiği olumsuz şartları resim çizerek unutuyor.

İdlibli işitme engelli Lema resimle hayata tutunuyor
AA

Beşşar Esed rejiminin İdlib'in kuzeybatısındaki Cenüdiye beldesine saldırıları sonrası ailesiyle göç etmek zorunda kalarak Cisir eş Şuğur ilçesine sığınan işitme engelli 30 yaşındaki Abbadi, gününü resim çizerek geçiriyor.

Lema Abbadi, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, resim sayesinde hayata yeniden döndüğünü söyledi.

Türkiye aşığı olduğunu ifade eden Abbadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, en büyük hayalinin çizdiği Erdoğan portresini kendisine ulaştırmak olduğunu belirtti.

Türk ordusunun savaşı durdurmak için İdlib'de bulunduğunu vurgulayan Abbadi, "Türk ordusu bizi savunuyor ve canlarını tehlikeye atıyor. Ben de saygı duyduğum için şehit askerlerin portelerini çizdim." dedi.

- "Kalem ve fırça kızımla iletişimin yolu oldu"

Lema'nın annesi Hayat Abbadi de kızının duymadığını doğduktan 40 gün sonra fark edebildiklerini söyledi.

56 yaşındaki 3 çocuk annesi Abbadi, "Çocuğum yüksek seslere tepki vermediğinde tedavi arayışına düştük. Doktor, kızımın duyma hissini yitirdiğini ve ömür boyu duyamayacağını söyleyince ümidimizi yitirdik. Ama işitme cihazı sayesinde az da olsa duyuyor. Kelimeleri birleştirmeye başladı." diye konuştu.

Kızının engelli olmasına rağmen sağlıklı bir zihninin olduğunu vurgulayan Hayat Abbadi, "Kızımın mükemmel çizim yaptığını fark ettim. Kalem ve fırça kızımla iletişimin yolu oldu." ifadesini kullandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgelerinde (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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