İdlibliler geçimlerini yıkılan evlerinin enkazındaki demirlerde arıyor

AA

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından sonra Suriye'de yüz binlerce ev ya zarar gördü ya da kullanılmaz hale geldi.

Enkazdan demir çıkaran işçilerden İdlibli Muhammed Vefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede iş imkanlarının kısıtlı olduğunu, zor şartlar altında demiri çıkarıp satarak çocuklarına ekmek götürebildiklerini söyledi.

Vefa, "Her gün erkenden, Esed rejiminin saldırısıyla yıkılan evlerin arasında demir toplamak için geliyoruz. Rejim güçleri çalışma yaptığımızı fark ettikleri zaman saldırı düzenliyor. Bu işi yapmaya mecburuz. Çocuklarımıza ekmek götürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Demir geri dönüşüm merkezinde çalışan Ammar Kasım da "Kullanılamaz hale gelen evlerden demirleri geri dönüştürüp kullanabilir hale getiriyoruz." dedi.

Ammar, demirlerin savaş kalıntılarının arasından çıkarıldığını belirterek, "Buraya getirilip tekrar işleniyor. Beton işlerinde kullanır hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.