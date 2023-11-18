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Sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren istanbul'u etkisi altına aldı. Havada ve denizde ulaşım seferlerinin iptal edilmesine neden olan "tam fırtına"nın, mega kentte 48 saat etkili olacağı açıklandı. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edilirken Bursa ve Çanakkale'de de deniz seferleri iptal edildi. İşte 18 Kasım 2023 İDO, BUDO, Şehir hatları iptal edilen seferler listesi...