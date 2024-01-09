İDO, BUDO ve Adalar hattında çok sayıda sefer iptal oldu! İşte 9 Ocak iptal olan seferler listesi...
Yurt genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler listesini yayınladı. İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO ve Adalar iptal olan vapur seferleri listesi...
İDO, BUDO ve Adalar iptal olan seferler listesi, İstanbul'da etkisini gösteren fırtınanın ardından sorgulanmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ederken İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında da sefer iptalleri gerçekleştirildi. İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO iptal olan seferler listesi sorgulama ekranı...
9 OCAK 2024 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İstanbul Şehir Hatları iptal seferleri ise şunlar:
Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Büyükada-Sedef Adası
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.