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        Haberler Gündem İDO, BUDO ve Adalar hattında çok sayıda sefer iptal oldu! 9 Ocak 2024 Salı günü iptal olan seferler hangileri?

        İDO, BUDO ve Adalar hattında çok sayıda sefer iptal oldu! İşte 9 Ocak iptal olan seferler listesi...

        Yurt genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler listesini yayınladı. İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO ve Adalar iptal olan vapur seferleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 07:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 07:58
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        İDO, BUDO ve Adalar iptal olan seferler listesi, İstanbul'da etkisini gösteren fırtınanın ardından sorgulanmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ederken İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında da sefer iptalleri gerçekleştirildi. İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO iptal olan seferler listesi sorgulama ekranı...

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        9 OCAK 2024 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

        İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

        07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

        07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

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        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

        07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

        09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

        12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

        16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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        İstanbul Şehir Hatları iptal seferleri ise şunlar:

        Değerli yolcularımız,

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

        Büyükada-Sedef Adası

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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