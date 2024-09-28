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        Haberler Gündem 3. Sayfa İDO'da gizemli ölüm! | Son dakika haberleri

        Bursa'da feribotun tuvaletinde gizemli ölüm!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde, bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 01:42 Güncelleme: 28.09.2024 - 02:44
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        Feribotun tuvaletinde gizemli ölüm!
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        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı.

        TUVALETTE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

        Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

        YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; cansız beden, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #ido
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