Bugün İDO hangi seferleri iptal etti? İşte 2 Ekim İDO iptal olan seferler
İDO iptal olan seferler listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan fırtınalı sağanak yağışın ardından İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurları bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İşte 2 Ekim 2023 İstanbul Deniz Otobüsleri İDO iptal edilen seferler...
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ili etkisi altına alan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurları bazı seferlerini iptal etti. Bu noktada "Bugün İDO hangi seferleri iptal etti?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Ekim 2023 İstanbul Deniz Otobüsleri İDO iptal olan seferler listesi...
İDO VE ŞEHİR HATLARINDA SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.
2 EKİM 2023 İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?
Kadıköy – Bursa 07.05 - 07.30 Sefer İptali
Bursa – Kabataş 12.00 – 13.55 Sefer İptali
Kabataş – Bursa 17.15 – 17.35 Sefer İptali
Bursa – Kadıköy 18.00 – 19.55 Sefer İptali
İDO BİLET İPTALİ NASIL YAPILIR?
Bilet İptali ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizi dilerseniz iptal/iade edebilirsiniz.*
İptal/iade işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr'de yer alan ilgili alanları doldurmalısınız.
Satın aldığınız seyahat biletine ait iptal/iade koşullarına ait bilgilere İDO.com.tr'den erişebilirsiniz.
*Gişe ve acenteden alınan biletlerde değişiklik işlemi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.
İDO BİLET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Bilet Değişikliği ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizde dilerseniz değişiklik yapabilirsiniz.*
Değişiklik işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr üzerinden ilgili alanı doldurabilirsiniz.
Satın aldığınız seyahat biletine ait değişiklik koşullarına ait bilgilere ido.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
*Gişe ve acenteden alınan biletlerin iptal/iadesi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.