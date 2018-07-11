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İdo Tatlıses önceki gün Bodrum'daki bir otelde konser verdi. 1 metre 93 santim boyundaki İdo Tatlıses verdiği kilolarla dikkat çekti. İdo, “Biraz zayıfladım. Yemek yiyemiyorum. Tabii kiloların gitmesinde ayrılığın etkisi var. Gördüğünüz gibi eridim” diye konuştu. İdo, Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlayınca diyete girmişti. 2 ayda 10 kilo vermiş, sonra geri almıştı.