Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Havanın serin olmasına rağmen kısa şortu ile görüntülenen İdo, gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle sohbet eden İdo, "Ufak birkaç alacaklarımız vardı onları aldık, şimdi çıkıyoruz. Kolay gelsin" dedikten sonra aracının yolunu tuttu.

Giymiş olduğu kıyafetleri kendi markası olan firmanın ürünleri ile kombinlemiş olduğu görülen Tatlıses'ın verdiği kilolar ise gözlerden kaçmadı.