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"İYİ Kİ DOĞDUN YASEMİN'İM"

"Sen bana en iyi gelenim... Hayat çok garip tabi ama sen en kötü anda bile hep iyi geliyosun bana. İyi ki doğdun. Yüzümüzdeki yıllanacak çizgileri beraber görüp gülelim... İyi ki doğdun Yasemin'im, her şeyim...