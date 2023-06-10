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Haberler Magazin İdo Tatlıses: Stuttgart muhteşemdi - Magazin haberleri
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İdo Tatlıses: Stuttgart muhteşemdi

Eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte görüntülenen İdo Tatlıses, "Stuttgart'tan geliyoruz. Muhteşem bir konser verdim, ambiyans muhteşemdi" açıklamasını yaptı

İdo Tatlıses: Stuttgart muhteşemdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte havaalanında objektiflere yansıdı. Tatlıses, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

"UNUTULMAYACAK BİR GECE YAŞADIM"

İdo Tatlıses, "Arkadaşlar Stuttgart'tan geliyoruz. Muhteşem bir konser verdim, ambiyans muhteşemdi. Unutulmayacak bir gece yaşadım, yaşattım. Çok memnun kaldılar yapılan tezahüratlara bakılırsa. Çok yorgunum, yoldan geldik. Bize müsaade" dedi.

Çift, ardından kendilerini bekleyen otomobillerine doğru yürüdü.

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