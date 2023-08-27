İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti: İkizler geliyor
7 Ekim 2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri olacağını ultrason görüntüsüyle duyurdu: Ailemiz büyüyor
Giriş: 27.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:40
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurdu.
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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebeklerinin olacaklarını açıkladı.
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Objektif karşısında poz veren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayımladı.