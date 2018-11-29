İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan İstanbul-Bursa ve İstanbul-Bandırma arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



Yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:



29.11.2018 Bursa-Yenikapı 07.30 seferi



29.11.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi



29.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi



29.11.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi.

BUDO'DAN DA İPTAL GELDİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci seferi de yapılamayacak.













GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ