İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
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