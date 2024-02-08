İDO'nun Yunan adaları seferleri başlıyor! Samos Adası bilet fiyatı ne kadar?
Türk vatandaşlarına, Ege Denizi'nde yer alan 10 Yunan adasına kapıda 7 günlük vize uygulaması başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyerek, 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu. Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yunanistan'ın Samos Adası'na sefer yapma kararı aldı. Alınan karar, "İDO'nun Yunan adaları seferleri ne zaman başlıyor? Samos Adası bilet fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. İşte İDO'nun Yunan adaları seferlerine ilişkin tüm detaylar...
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yunan adaları seferleri başlıyor. Bilet fiyatları ve seferlerin başlayacağı tarih belli olurken, uygulama ile Türkiye vatandaşları tüm yıl boyunca 7 gün belirlenen 10 Yunan adasını ziyaret edebilecek. Peki, "İDO’nun Yunan adaları seferleri ne zaman başlıyor? Yunan adaları Samos Adası bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?" İşte İDO’nun Yunan adaları sefeleri...
İzmir Seferihisar – Samos seferleri için kalkış noktası neresidir?
Seferihisar’dan Samos’a gidecek İDO’nun yolcu gemileri Seferihisar Sığacık Teos Marina’dan kalkmaktadır.
Kuşadası’ndan Samos’a gidecek İDO’nun yolcu gemileri Kuşadası Egeport’tan kalkmaktadır.
Samos seferleri hangi günler ve saatlerde gerçekleşiyor?
Sefer tarih ve saat bilgilerini egeadalari.ido.com.tr ve ido.com.tr adreslerinden alabilirsiniz.
Samos sefer biletleri nereden alınmaktadır?
Biletinizi egeadalari.ido.com.tr adresinden online olarak alabilirsiniz.
Ayrıca Seferihisar-Samos biletlerini Seferihisar Sığacık Teos Marina içerisindeki İDO satış ofisinden, Kuşadası-Samos biletlerini Kuşadası Ege Port içerisindeki İDO satış ofisinden ve egeadalari.ido.com.tr ve ido.com.tr adreslerinde yer alan yetkili acentelerimizden alabilirsiniz.
idoegesatis@ido.com.tr adresine mail göndererek ya da Çağrı Merkezimizi numaramız olan 444 44 36’yı arayarak bilgi alabilirsiniz.
İDO’NUN SAMOS BİLETLERİ NE KADAR?
Seferihisar – Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak.
Kuşadası – Samos seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.
Seferihisar – Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi.
Kuşadası – Samos seferleri ise aynı gün dönüş yapılması durumunda 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 52 euro olarak belirlendi.
İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.
Seferihisar-Samos seferi kaç dakika sürüyor?
Seferihisar Samos arası 30 deniz milidir. Yolculuk hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1 saattir.
Kuşadası Samos arası 19 deniz milidir. Yolculuk hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yaklaşık 30 dakikadır.
Pasaport geçerlilik süresi ne olmalı?
Samos Adasına seyahat edebilmek için, yolcu pasaportunun geçerlilik süresi geri dönüş yapılacakları tarih itibari ile en az 3 ay ve üzerinde olmalıdır. Geçerlilik süresi uygun olsa dahi 10 yıldan eski pasaportlarla Yunanistan’a girişe izin verilmemektedir.