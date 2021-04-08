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İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan orucu bozan ve orucu bozmayan durumlar araştırılıyor. Ramazan ayının başlamasına çok az kalmışken özellikle sağlık problemleri yaşayan, belli ilaçlar kullanması gereken vatandaşlar orucu nelerin bozacağını merak ediyor. İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı?

İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı?

İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ramazan ayında tutulması farz olan orucun bozulmasına neden olacak sağlık durumları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilmişti. Peki, İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...

İDRAR KANALININ GÖRÜNTÜLENMESİ, KANALA İLAÇ AKITILMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre idrar kanallarına giren cihazlar veya akıtılan ilaçlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 264, Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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