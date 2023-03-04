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Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca

Idris Elba, kendisini 'siyah oyuncu' diye tanımlamayı bırakma kararı nedeniyle toplumun kendisini eleştirmesinin 'aptalca' olduğunu dile getirdi

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  • Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca - Magazin haberleri

    Idris Elba, geçtiğimiz ay yeni filmi 'Luther'ın tanıtımı için verdiği bir röportajda ırk meselesi üzerine konuşmuştu. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "İnsanlar olarak kafayı ırkla bozmuşuz" demişti.

    Elba, "Bu takıntı birilerinin isteklerini, birilerinin büyümesini gerçekten engelleyebilir. Irkçılık elbette tartışılması gereken bir konu olmalı. Irkçılık çok gerçek. Ancak benim bakış açıma göre, sadece izin verdiğiniz kadar güçlü" şeklinde konuşmuştu.
  • Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca - Magazin haberleri

    "BÜYÜMEK ZORUNDAYIZ"

    Idris Elba, "Beni kalıplara soktuğunu fark ettiğimde kendimi 'siyah oyuncu' diye tanımlamayı bıraktım. Büyümek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Tenimiz bundan daha fazlası değil; sadece ten... Laf kalabalığı bitti" ifadelerini kullanmıştı.

    Elba'nın "Tabii ki ben de siyah topluluğunun bir üyesiyim" uyarısıyla dile getirdiği bu sözler sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
  • Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca - Magazin haberleri

    "BUNU SÖYLEMEK BENİM HAKKIM"

    Ünlü oyuncu, The Guardian'a verdiği yeni bir röportajda bu tartışmanın, sosyal medyanın nasıl bir çatışma kuluçkası olabildiğini gösterdiğini belirterek, "Kendime 'siyah oyuncu' demekten hoşlanmadığımı söylemek benim hakkım. Bu benim, siz değilsiniz" dedi.
  • Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca - Magazin haberleri

    "BU ÇOK APTALCA"

    Idrid Elba, sözlerine, "Siz de dönüp bana siyahlığımı inkar ettiğim" söylüyorsunuz. Neye dayanarak? Bunu duydunuz mu? Nerede inkar ediyorum ve ne için? Bu çok aptalca... Her neyse..." şeklinde nokta koydu.

    Fotoğraflar: AP, AA

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