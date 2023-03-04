Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca

"BU ÇOK APTALCA"



Idrid Elba, sözlerine, "Siz de dönüp bana siyahlığımı inkar ettiğim" söylüyorsunuz. Neye dayanarak? Bunu duydunuz mu? Nerede inkar ediyorum ve ne için? Bu çok aptalca... Her neyse..." şeklinde nokta koydu.



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