IELTS sınavına hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? 0:00 / 0:00

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IELTS sınavı (The International English Language Testing System) dünyada uygulanan ve en çok tercih edilen dil sınavlarının başında geliyor. Peki, ILETS sınavı tam olarak ne işe yarar? IELTS sınavı zor mu? İş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı olan IELTS´e hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir? Sınavlar Geliştirme Müdürü Bora Can, IELTS hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

IELTS zor bir sınav mıdır, nasıl bir içeriğe sahiptir, kaç kategoriden oluşur?

IELTS'in açılımı Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavıdır. IELTS, yüksek eğitim ve küresel göç için şu anda dünyanın en bilinen İngilizce yeterlilik sınavıdır.

IELTS sınavı, dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve katılımcıların bu alanlarda becerileri ölçülüyor. Kağıt-kalem veya bilgisayar ile sınava girilebilen sınavın içeriği, yapısı ve sınav süreleri tamamen aynı, sadece sınava girenler hangi yöntemin kendileri için daha uygun olduğunu tercih ediyorlar. ‘Konuşma’ sınavı ise konuşma becerilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için canlı bir eğitmen ile yapılıyor ve adaylar karşılarında bir insan olduğunda kendilerini çok daha iyi ifade edebildiklerini belirtiyorlar. Dinleme-okuma ve yazma sınavları 2 saat 40 dakika sürüyor ve bölümler arasında ara verilmiyor. Konuşma sınavı, sınavın diğer bölümleriyle aynı günde veya en fazla bir hafta öncesinde ya da sonrasında yapılabiliyor.

Sınava haftaiçi ve haftasonu, haftanın yedi günü, sabah-öğle ve akşamüstü olmak üzere farklı opsiyonlarla girilebiliyor. Sınav sonuçları da 2-5 gün gibi kısa bir sürede katılımcılara ulaştırılıyor.

IELTS sınavı ne için tercih edilir?

11 binin üzerinde kurum, eğitim, göç ve mesleki akreditasyon gibi amaçlarla İngilizce dilinde iletişim kurabilmek konusunda IELTS'i gerçek hayatı yansıtan, güvenli, tutarlı ve geçerli bir sınav olarak kabul ediyor ve güveniyor.

Katılımcıların girebileceği farklı IELTS sınavı türleri bulunuyor. IELTS, katılımcıların dünyanın farklı yerlerine gitmesine, her zaman istedikleri o işe sahip olmalarına veya İngilizce becerilerini geliştirdiklerini kanıtlamaya yardımcı olur.

IELTS’te akademik ve genel amaçlara hizmet eden iki farklı sınav seçeneği sunuluyor. IELTS Akademik, bir yükseköğrenim ortamında ihtiyaç duyulan İngilizce yeterliliğini ölçer. Dünyanın herhangi bir yerinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin tercih edeceği sınav türüdür.

IELTS Genel Eğitim sınavı ise, katılımcıların dil becerilerini kanıtlamak ve gündelik hayat içerisinde kullanılan İngilizce yeterliliğini değerlendirir. Akademik olmayan düzeyde öğrenim görmek, çalışmak ve İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek için bu sınav tercih edilir. IELTS Genel Eğitim sınavı, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık ile İrlanda'ya göç etmek isteyenler için uygundur.

'IELTS'den iyi bir puan almak' denilince ne anlamalıyız, kıstas nedir? IELTS'den iyi bir puan almak için ne kadar hazırlanmak gerekir?

IELTS sınavında geçme ya da kalma olmadığı için aslında iyi puan almaktan ziyade başvuracağınız kurumun sizden kaç puan istediği önemlidir. IELTS sınavı, 0 ile 9 arasında puanlanır ve örneğin başvuracağınız kurum sizden 6 puan istiyorsa bu puanı almak için gerekli İngilizce seviyesi nedir ve sizin güncel İngilizce seviyeniz nedir bunu öğrenmekte fayda olur. Dil seviyenizi birçok uluslararası kuruluşun sağladığı ücretsiz seviye belirleme sınavları ile öğrenebilirsiniz. Bu sonuçlar genelde size CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) olarak verilir ve bu sonucun, IELTS puanında neye denk geldiğini yine web sayfamızdan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Demin verdiğimiz örnekten devam etmek gerekirse IELTS’ten 6 alabilmek için ortalama dil seviyenizin B2 seviyesinde olması beklenir. Eğer bu seviyedeyseniz, sadece sınav formatına ve soru türlerine yönelik kısa bir hazırlık programıyla sınava girebilirsiniz. Eğer İngilizce seviyeniz daha düşük ise o zaman önce İngilizce seviyenizi bu düzeye yükseltip, sonrasında sınava hazırlanarak girmeniz tavsiye edilir. Bu süre de çalışma programınızın yoğunluğuna ve İngilizce seviyenize göre değişkenlik gösterecektir.

IELTS sınavına hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? İyi bir puan almak için illa bir kursa gitmek gerekli mi, kişiler evde de hazırlanabilir mi?

IELTS, yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenleri desteklemek ve sınavı geçebilecekleri konuma getirebilmek için çok fazla çevrimiçi kaynağa sahip. Pandemi şartlarında birçok katılımcı evlerinden hazırlanmaya devam etmek istiyor ve bunun için de birçok hazırlık kaynağı bulunuyor.