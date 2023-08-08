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        Haberler Gündem İETT abonman ücretlerine zam geldi mi? 2023 İstanbul toplu taşıma zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar olacak?

        İETT'ye zam gelecek mi? 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri

        İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplu taşımaya zam gündemi çerçevesinde toplanıyor. İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılması halinde tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları da güncellenecek. Bu bağlamda "İETT zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:03
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        Toplu taşıma zammına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. UKOME 8 Ağustos yani bugün toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri olacak. Peki, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMLANDI MI?

        Zam yapılıp yapılmayacağı bugün toplantı sonrasında netlik kazanacak.

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        İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLACAK?

        Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.

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        2023 İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

        İETT Ücret Tarifeleri

        Tam akbil 9,90 TL

        Öğrenci akbil 4,83 TL

        Öğretmen akbil 7,09 TL

        Kişisel İstanbulkart ücreti 60 TL

        Aylık tam akbil dolum 777 TL

        Aylık öğrenci akbil dolum 140 TL

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        İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi

        En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL

        En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL

        En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL

        En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL

        En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL

        En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL

        İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi

        İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;

        En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL

        En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL

        En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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