İETT'ye zam geldi mi? 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri
İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemi ile toplandı. İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılması halinde tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları da güncellenecek. Bu bağlamda "İETT zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2023 güncel tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün saat 13.00’da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İETT zammı masaya yatırıldı. Peki, İstanbul toplu taşıma zammı ile aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak? İşte, 2023 güncel abonman ücretleri
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMLANDI MI?
UKOME Toplantısı'nda ulaşıma zam talebinde uzlaşma çıkmadı. Sonuç Ağustos ayında yapılacak toplantıda belli olacak.
İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLACAK?
Ağustos ayında gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.
TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ
Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.
İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.
İSTANBUL 2023 GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
Tam Elektronik Bilet Ücreti: 9,90 TL
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti: 4,83 TL
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti: 7,09 TL
Tam Abonman Ücreti: 777 TL
Öğrenci Abonman Ücreti: 140 TL