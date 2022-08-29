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Haberler Gündem 3. Sayfa İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
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Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu

İstanbul Tuzla'da İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
İHA

Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Tuzla Şifa Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması faciayı önledi. Çıkan yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken İETT otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsün alev alev yandığı, vatandaşların ise o sırada yangını panikle izlediği görülüyor.

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