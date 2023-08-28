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        Haberler Gündem 3. Sayfa İETT otobüsü durağa daldı, şoför kaçtı!

        İETT otobüsü durağa daldı, şoför kaçtı!

        İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 07:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 07:59
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        İETT otobüsü durağa daldı, şoför kaçtı!
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        İstanbul'da kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

        YOL KENARINDAKİ DURAĞA ÇARPTI

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.

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        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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        #istanbul
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