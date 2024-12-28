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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

        Başakşehir'de seyir halindeki bir İETT otobüsünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:48
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        İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
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        İstanbul Başakşehir’de İETT aracından yükselen dumanlar nedeniyle diğer araç sürücülerinin uyarmasıyla durdurulan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan 17. Bölge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Yükselen dumanları çevredeki diğer otomobil sürücüleri fark ederek, İETT şoförünü korna çalarak uyardı. Uyarılar üzerine şoförün durdurduğu otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliye edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayda herhangi yaralanma olmadığı öğrenildi.

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