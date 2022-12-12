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Haberler Gündem 3. Sayfa İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darp ettiler!
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Ataşehir'de yol verme kavgasında İETT otobüsü şoförüne saldırı

İstanbul'da trafikteki saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son olayda Ataşehir'de bir İETT şoförü, iki maganda tarafından darp edildi

İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darp ettiler!
İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darp ettiler!
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DHA

Ataşehir'de, İETT otobüsü şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otobüsün önünü keserek kamyonetten inen şoförle yanındaki kişi, otobüs şoförüne saldırdı.

DHA'nın haberine göre, şoföre saldırı otobüs yolcularından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİR YOLCU SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ

İçerenköy Mahallesi'nde dün saat 23.15 sıralarında İETT otobüs şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması yaşadı.

Plakası olmayan kamyonetin şoförü, İETT otobüsünün önünde durarak, aşağı indi. Otobüs şoförüyle küfürleşerek tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Kamyonettekiler otobüs şoförüne saldırarak yumruklamaya çalıştı. Otobüste bulunan yolcular tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Kavganın ardından kamyonettekiler uzaklaştı. Otobüsteki bir yolcu şoföre yönelik saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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