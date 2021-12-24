İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma kullananlar tarafından İETT'ye zam geldi mi, akbi fiyatları ne kadar oldu konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte, toplu ulaşım zammı sonrası güncel İETT akbil fiyatları...