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İstanbul'da toplu ulaşıma zam! 2023 İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ücretleri

İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME)'un gerçekleştirdiği toplantının ardından İstanbul'da topu ulaşıma zam geldi. İETT zammı yüzde 29,10 olarak belirlenirken tam ve öğrenci aylık akbil ücretlerinde de artış yaşandı. İşte, 2023 İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları...

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  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul İETT toplu taşıma ücretleri zamlandı. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, otobüs, metrobüs, taksi dolmuş ve ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi. Bu gelişme ile beraber İETT ücret tarifesi de merak konusu oldu. Toplu taşıma zammı ile beraber minibüs, taksi, otobüs, metro ve metrobüs ücret tarifesi değişti.  Peki, İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu ve toplu taşıma zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte, 2023 İETT zammı ve toplu taşımada yeni fiyat tarifesi...
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YENİ ZAM

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya yeni bir zam yaptı. İstanbul'da toplu taşımaya son zam 6 Nisan tarihinde yapılmıştı.

    UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    İETT ZAMMI 1 OCAK İTİBARIYLA GEÇERLİ!

    Toplu taşımadaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL TARİFE

    Oturumda sunulan tarife teklifinde artan maliyetler nedeniyle elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücretlerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam önerildi. Takside indi-bindi ücretine ise yüzde 42 oranında zam teklif edildi.

    Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.

    Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

    Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

    Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.

    Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.

    Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.

    Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı.

    Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı.

    Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.

    Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıktı.

    Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.'ye çıktı.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    MARMARAY'DA EN UZUN MESAFE 21.91 TL

    Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    METROBÜS EN UZUN MESAFE 14.69 TL

    İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 29,10'luk ulaşım zammının ardından metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    MİNİBÜS İNDİ-BİNDİ FİYATLARI YÜKSELDİ

    Ulaşım zammının ardından minibüs indi bindi ücreti 5.25 TL’den 7 TL'ye yükseldi. 
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    KISA MESAFE TAKSİ 40 TL

    Taksi açılış ücreti 9.80 TL’den 12.95 TL'ye kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL'ye çıktı. Minibüs indi bindi ücreti 5.25 TL’den 7 TL'ye yükseldi.

    Okul servisi ücreti 1 km için 660 TL’den 792 TL'ye çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerinin en son 6 Nisan 2022'de düzenlendiğine vurgu yaptı. O tarihten bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3.67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL’ye göre) ve enflasyonun yüzde 25.35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre) arttığına dikkat çekildi.
  • İETT zammı ile yeni toplu taşıma ücretleri 2023 | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli?

    OKUL SERVİSİ KM ÜCRETİ ARTTI

    Okul servisi ücreti 1 km için 660 TL’den 792 TL'ye çıktı.

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