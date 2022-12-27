Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul İETT toplu taşıma ücretleri zamlandı. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, otobüs, metrobüs, taksi dolmuş ve ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi. Bu gelişme ile beraber İETT ücret tarifesi de merak konusu oldu. Toplu taşıma zammı ile beraber minibüs, taksi, otobüs, metro ve metrobüs ücret tarifesi değişti. Peki, İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu ve toplu taşıma zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte, 2023 İETT zammı ve toplu taşımada yeni fiyat tarifesi...