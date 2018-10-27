IFK Mariehamn - KuPS Kuopio maçı rakamları

Finlandiya Veikkausliiga maçında IFK Mariehamn ile KuPS Kuopio, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi IFK Mariehamn 31 puanla 10. sırada, KuPS Kuopio 55 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi IFK Mariehamn, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KuPS Kuopio, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 267 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Mariehamn kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.75, KuPS Kuopio sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

IFK Mariehamn son hafta oynanan PS Kemi maçında 2-0 yenildi.

KuPS Kuopio ise TPS Turku karşılaşmasında 2-1 kazandı.

IFK Mariehamn, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. IFK Mariehamn, kendi sahasında 25 gol attı, 28 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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