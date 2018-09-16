IFK Mariehamn - SJK Seinajoki maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında IFK Mariehamn ile SJK Seinajoki, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi IFK Mariehamn 23 puanla 10. sırada, SJK Seinajoki 27 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi IFK Mariehamn, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 795 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Mariehamn kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, SJK Seinajoki sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

IFK Mariehamn son haftadaki Hjk Helsinki müsabasında 2-0 yenildi.

SJK Seinajoki ise TPS Turku maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan IFK Mariehamn, 19 gol attı ve 26 gol yedi.

SJK Seinajoki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. SJK Seinajoki, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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