IFK Mariehamn - SJK Seinajoki maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. IFK Mariehamn, 29 Temmuz 2018 Pazar günü SJK Seinajoki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 15 puanlı IFK Mariehamn 11. sırada bulunuyor, SJK Seinajoki 19 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 511 kodlu maçı oynayanlar; IFK Mariehamn galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, SJK Seinajoki galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

IFK Mariehamn son hafta oynanan Ilves maçında 0-1 yenildi.

SJK Seinajoki ise Inter Turku maçında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan IFK Mariehamn, 15 gol attı ve 20 gol yedi.

SJK Seinajoki, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SJK Seinajoki 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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