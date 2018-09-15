IFK Varnamo - Degerfors maçı heyecanı

İsveç Superettan maçında IFK Varnamo ile Degerfors, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. IFK Varnamo 22 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Degerfors 33 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi IFK Varnamo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Degerfors, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 618 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Varnamo kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Degerfors sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

IFK Varnamo son hafta oynanan Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Degerfors ise Syrianska FC maçında 3-1 kazandı.

IFK Varnamo, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 17 gol yedi.

Degerfors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Degerfors, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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