IFK Varnamo - Helsingborg maçı heyecanı

IFK Varnamo ve Helsingborg, 04 Kasım 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. IFK Varnamo 29 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Helsingborg 60 puanda ve 1. sırada. IFK Varnamo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Helsingborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 524 kodlu maçı oynayanlar; IFK Varnamo galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Helsingborg galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

IFK Varnamo son hafta oynanan Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Helsingborg ise Östers maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan IFK Varnamo, 16 gol attı ve 21 gol yedi.

Helsingborg, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Helsingborg 29 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ