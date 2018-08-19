IFK Varnamo - Örgryte maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında IFK Varnamo ile Örgryte, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. IFK Varnamo 12 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Örgryte 27 puanda ve 8. sırada. IFK Varnamo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 736. İddaa'da IFK Varnamo kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Örgryte kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

IFK Varnamo son hafta oynanan Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Örgryte ise IFK Varnamo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan IFK Varnamo, 9 gol attı ve 16 gol yedi.

Örgryte, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örgryte 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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