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        Ifo: Almanya ekonomisi bu yıl yüzde 0,4 küçülecek

        Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisinde bu yıl yüzde 0,4'lük düşüş, yüzde 6 enflasyon ve yaklaşık 2,6 milyon işsiz beklediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:04
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        "Almanya ekonomisi bu yıl küçülecek"
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        Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin haziran ayında paylaştığı 2023-2024'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

        Ifo, bu yıl için gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde eksi 0,4 olarak korunurken, 2024 büyüme beklentisini yüzde 1,5’den 1,4’e düşürdü.

        Ifo, ülkede geçen yıl yüzde 6,9 ve ağustosta yüzde 6,1 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 6 olmasını, 2024'te de yüzde 2,6’ya kadar düşmesini bekliyor.

        Alışılmışın dışında yüksek enflasyon nedeniyle özel tüketimin bu yıl yüzde 0,5 azalacağı öngörüsüne yer verilen Ifo raporunda, özel tüketimin 2024'te ise yüzde 1,8 artacağı öngörüldü.

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        Raporda, ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre 100 binden fazla artarak 2 milyon 418 binden 2 milyon 591 bine yükseleceği ve gelecek yıl tekrar 2 milyon 582 bine düşeceği tahmin edildi.

        İşsizlik oranının 2023'te yüzde 5,6 ve 2024'te ise yine yüzde 5,6 olacağı öngörüsüne yer verilen raporda, istihdam edilen kişi sayısının da bu yıl 45,59 milyondan 45,92 milyona ve 2024'te de 46,04 milyona yükseleceği tahmin edildi.

        Ifo, Alman kamu sektörünün geçen yıl 96,9 milyar Euro olan bütçe açığının, bu yıl 91,5 milyar Euro''ya ve gelecek yıl 79,6 milyar Euro'ya gerilemesini bekliyor.

        Raporda, geçen yıl 145 milyar Euro olan ülkenin cari işlemler fazlasının bu yıl 263,8 milyar Euro'ya yükseleceği öngörülürken, söz konusu fazlanın 2024'te 301,5 milyar Euro'ya ulaşması beklendiği kaydedildi.

        Ifo’nun sonbahar tahminlerinde, hem bu yıl hem de gelecek yıl için enflasyon ve işsizlik konusunda haziran ayına göre biraz daha kötümser olması dikkati çekti.

        Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Şimdiye kadarki beklentilerin aksine, ekonomide toparlanma muhtemelen yılın ikinci yarısında gerçekleşmeyecek. Ekonomide yavaşlama devam ediyor ve bu eğilim neredeyse tüm sektörlerde görülüyor” dedi.

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        Wollmershaeuser, harcanabilir hane halkı gelirindeki artışın güçlü kalacağını belirterek, “Enflasyon oranının yavaş yavaş düşmesi de satın alma gücünde de artışa yol açacak” dedi.

        Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

        Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

        Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

        Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 oranında daralmasını bekliyor.

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