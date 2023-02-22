Almanya'da İş Ortamı Güven Endeksi yükseldi

AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta 90,1 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla gelen enerji krizi ve yüksek enflasyonun ekonomik beklentileri olumsuz etkilemesine karşın bu ay 91,1 puana çıktı.

Art arda yükselişini dördüncü aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi 91,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 86,4'den 88,5 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi 94,1'den 93,9 puana geriledi.

'ZAYIFLIK DÖNEMİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR'

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde geleceğe yönelik beklentilerin iyileştiğini belirterek, "Alman ekonomisi yavaş yavaş zayıflık döneminden çıkmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Avro Bölgesi Başekonomisti Carsten Brzeski de Mevcut Durum Endeksi'nde ikinci ayda devam eden hafif düşüşün Alman ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon riskinin hala "yüksek" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Brzeski, "Bugün açıklanan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi verisi iyi bir haber ve kademeli olarak ekonomiye güvende iyileştirme resmine uyuyor. Ancak aynı zamanda parti yapmaya başlamak için bir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

İLK ÇEYREKTE DÜŞÜK RESESYON BEKLENTİSİ

Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Almanya'da hükümet, 25 Ocak'ta bu yıl için daha önce eksi yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2'ye yükseltmişti.