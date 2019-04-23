Bingöl, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının en az 2 milyon olduğunu söyledi.
Bu yıl da ramazan dolayısıyla özellikle büyükşehirlerde bulunan restoranlarda hummalı çalışmaların başladığını ifade eden Bingöl, yoğun bir hazırlık içerisinde iftar ve sahurları beklediklerini kaydetti.
Her yıl ramazan ayı öncesi ve döneminde lüks iftarların eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Bingöl, restoranların her bütçeye göre alternatif sunduğunu bildirdi.
Bingöl, "Milyonlarca insanın doğrudan, bir o kadarını da dolaylı olarak istihdam eden, yüz binlerce çiftçi, üretici, besici, hayvancının geçimini sağlayan sektörümüze yöneltilen bu eleştiriler hem acımasız hem de haksız." diye konuştu.
Bingöl, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını, mekana ve çeşide göre 300 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.
Restoranlarda iftar zamanında çalışanları tatlı bir telaşın aldığını dile getiren Bingöl, kendilerinin oruç tutsa bile önceliklerinin müşterilerinin iftarlarını bir an önce açmalarını sağlamak olduğunu, her zaman hızlı ve sıcak servis yapmak istediklerini söyledi.
"RESTORANLARI KAPATALIM MI?"
Ramazan Bingöl, her yıl olduğu gibi bu ramazan için de "Dünyada ve Türkiye'de bu kadar aç varken lüks iftar sofraları israf değil?" ve "Menüler çok pahalı" şeklinde eleştiriler almaya başladıklarını aktardı.
Her sektörde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de mekana, çalışan sayısına, lokasyona, menüye ve benzeri konulara göre fiyatların değiştiğini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:
"Diğer sektörlerde de geniş bir fiyat yelpazesi var. 50 liraya da ayakkabı var, bin liraya da veya 2 liraya da kahve var, 25-30 liraya da... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu iftar menüleri gerçekten bir ihtiyaç... Milyonlarca insanın geçimini sağlayan, yüz binlerce, hatta milyonlarca Müslüman turiste de hitap eden iftar menüleri ekonomik anlamda da canlılığı sağlıyor. Sonuçta sektörün tedarik zinciri de milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Restoranları kapatsak eleştiri konusu eksikler düzelecek mi? İşsizlik artacak, üreticimiz sıkıntıya girecek."
Bingöl, restoran sahipleri olarak ramazanda her keseye uygun iftar sunmak için çalışmalarını yaptıklarını, ülke ekonomisine değer katmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.