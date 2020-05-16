HABERTURK.COM

KONTV'nin 'Sohbet-i Seda' adlı iftar programının konuğu olan Konyalı Camii'nin imamı Mehmet Çetin'den müthiş performans.

EZANI BEKLERKEN GELEN İSTEK

Ramazan sohbetinin yapıldığı yayında ezanın okunmasına az bir zaman kala din görevlisi Mehmet Çetin kendisine yapılan isteği geri çevirmedi.

CEM KARACA'NIN EFSANE ŞARKISI

Cem Karaca'nın bir döneme damgasını vurmuş olan ve günümüzün de çok sevilen 'Tamirci Çırağı' şarkısını söyleyen Çetin'in başarılı icrası dikkatleri çekti.

İLK SÖZLERDE MÜTHİŞ BENZERLİK

Mehmet Çetin'in şarkının ilk sözlerini seslendirirken Cem Karaca'nın kendine has ses tonuyla benzerliği de bir başka dikkat çeken nokta oldu...