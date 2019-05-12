12 Mayıs Kayseri iftar saati

Kayseri ilinde bugün Ramazan ayının 7. orucu tutuluyor. Oruçların ilk haftasını geride bırakacağız. Kayseri bugün iftarı saat kaçta açacak? İşte Diyanet Kayseri iftar ve ezan saatleri 2019

Ayrıca RAMAZAN 2019 sayfamızdan "Bugün ne pişirsem?, İftar duası ve iftar bilgileri" gibi bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar...

KAYSERİ İFTARA NE KADAR KALDI? 12 Mayıs 2019

KAYSERİ İFTAR SAATLERİ 2019

TARİH İFTAR 06-05-2019 Pazartesi 19:41:00 07-05-2019 Salı 19:42:00 08-05-2019 Çarşamba 19:43:00 09-05-2019 Perşembe 19:44:00 10-05-2019 Cuma 19:45:00 11-05-2019 Cumartesi 19:46:00 12-05-2019 Pazar 19:47:00 13-05-2019 Pazartesi 19:47:00 14-05-2019 Salı 19:48:00 15-05-2019 Çarşamba 19:49:00 16-05-2019 Perşembe 19:50:00 17-05-2019 Cuma 19:51:00 18-05-2019 Cumartesi 19:52:00 19-05-2019 Pazar 19:53:00 20-05-2019 Pazartesi 19:54:00 21-05-2019 Salı 19:55:00 22-05-2019 Çarşamba 19:55:00 23-05-2019 Perşembe 19:56:00 24-05-2019 Cuma 19:57:00 25-05-2019 Cumartesi 19:58:00 26-05-2019 Pazar 19:59:00 27-05-2019 Pazartesi 20:00:00 28-05-2019 Salı 20:00:00 29-05-2019 Çarşamba 20:01:00 30-05-2019 Perşembe 20:02:00 31-05-2019 Cuma 20:03:00 01-06-2019 Cumartesi 20:03:00 02-06-2019 Pazar 20:04:00 03-06-2019 Pazartesi 20:05:00 04-06-2019 Salı 20:05:00

Habertürk yazarı M.Fatih Çıtlak, Ramazan Sohbetleri köşesinde oruç ibadeti ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

RAMAZAN ORUCU KIMLERE FARZDIR?

Büluğa ermiş, aklı başında kadın ve erkek her Müslüman’a, Ramazan’da oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz-ı ayndır. Büluğa ermemiş çocukların oruç tutması ise farz olmamakla beraber onları da namaz gibi, küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lazımdır.

Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazan’da tutmaları mecburi değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edasının farz olması için, sıhhat ve ikamet şarttır. Yolcular ile hasta olanlara şeriatın izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazan’da tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında gününe gün kaza ederler.

ORUCUN ŞARTLARI NELERDIR?

Oruçla mükellef olmak için İslâm dininin muhatap kabul ettiği kişi, yani akıl baliğ olmak şartı vardır. Bu şarta sahip olmayan kişi oruç tutmakla mükellef değildir. Mükellef olmasalar da henüz büluğ çağına erişmemiş çocuklar oruç tutabilirler.

Orucun yerine getirilmesinin farz olması için oruç tutmaya engel olacak derecede hastalık olmaması ve seferi olmama şartı da vardır. Hasta olana veya seferi olana bu durumları devam ettiği müddetçe oruç tutmak farz değildir, ancak şartlar müsait olduğu takdirde oruçlarını tutabilirler.

Bir orucun edasının sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet edilmeden tutulan oruç dinen geçerli değildir ve önemli bir hatırlatma, muayyen günleri dolayısıyla oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları günleri daha sonra kaza ederler.

Ayet-i Kerime

“Ey îmân edenler! Allah’a (CC) karşı gelmekten sakınmanız için oruç; sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara-183)

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara-184)

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah (CC) sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı (CC) tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” (Bakara-185)

Hadis-i Şerifler

“Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” (Hadis-i Şerif Nesaî)

“İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi.” (Kaynak: Bihar’ul Envâr)

“Kim Ramazan ayında oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder.” (Kaynak: Sevab’ul A’mal)

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI: (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”