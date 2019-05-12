12 Mayıs Kütahya iftar saati

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar saatleri 2019! Kütahya iftar vakti saat kaçta? Diyanet Kütahya iftara ne kadar kaldı? 12 Mayıs 2019

Kütahya iftar ve sahur saatleri Diyanet tarafından belli oldu. 2019 Ramazan İmsakiyesi'nde 30 günlük Kütahya ili için iftar ve sahur (imsak) vakitleri yayınlandı. Peki 12 Mayıs Kütahya iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte iftar geri sayım aracı ve ezan saatleri

12 Mayıs Kütahya iftar saati

Kütahya ilinde bugün Ramazan ayının 7. orucu tutuluyor. Oruçların ilk haftasını geride bırakacağız. Kütahya bugün iftarı saat kaçta açacak? İşte Diyanet Kütahya iftar ve ezan saatleri 2019

Ayrıca RAMAZAN 2019 sayfamızdan "Bugün ne pişirsem?, İftar duası ve iftar bilgileri" gibi bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar...

KÜTAHYA İFTARA NE KADAR KALDI? 12 Mayıs 2019

 

KÜTAHYA İFTAR SAATLERİ 2019

TARİHİFTAR
06-05-2019 Pazartesi20:04:00
07-05-2019 Salı20:05:00
08-05-2019 Çarşamba20:06:00
09-05-2019 Perşembe20:07:00
10-05-2019 Cuma20:08:00
11-05-2019 Cumartesi20:09:00
12-05-2019 Pazar20:10:00
13-05-2019 Pazartesi20:11:00
14-05-2019 Salı20:12:00
15-05-2019 Çarşamba20:13:00
16-05-2019 Perşembe20:14:00
17-05-2019 Cuma20:15:00
18-05-2019 Cumartesi20:16:00
19-05-2019 Pazar20:17:00
20-05-2019 Pazartesi20:18:00
21-05-2019 Salı20:18:00
22-05-2019 Çarşamba20:19:00
23-05-2019 Perşembe20:20:00
24-05-2019 Cuma20:21:00
25-05-2019 Cumartesi20:22:00
26-05-2019 Pazar20:23:00
27-05-2019 Pazartesi20:24:00
28-05-2019 Salı20:24:00
29-05-2019 Çarşamba20:25:00
30-05-2019 Perşembe20:26:00
31-05-2019 Cuma20:27:00
01-06-2019 Cumartesi20:27:00
02-06-2019 Pazar20:28:00
03-06-2019 Pazartesi20:29:00
04-06-2019 Salı20:29:00

Habertürk yazarı M.Fatih Çıtlak, Ramazan Sohbetleri köşesinde oruç ibadeti ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

RAMAZAN ORUCU KIMLERE FARZDIR?

Büluğa ermiş, aklı başında kadın ve erkek her Müslüman’a, Ramazan’da oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz-ı ayndır. Büluğa ermemiş çocukların oruç tutması ise farz olmamakla beraber onları da namaz gibi, küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lazımdır.

Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazan’da tutmaları mecburi değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edasının farz olması için, sıhhat ve ikamet şarttır. Yolcular ile hasta olanlara şeriatın izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazan’da tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında gününe gün kaza ederler.

ORUCUN ŞARTLARI NELERDIR?

Oruçla mükellef olmak için İslâm dininin muhatap kabul ettiği kişi, yani akıl baliğ olmak şartı vardır. Bu şarta sahip olmayan kişi oruç tutmakla mükellef değildir. Mükellef olmasalar da henüz büluğ çağına erişmemiş çocuklar oruç tutabilirler.

Orucun yerine getirilmesinin farz olması için oruç tutmaya engel olacak derecede hastalık olmaması ve seferi olmama şartı da vardır. Hasta olana veya seferi olana bu durumları devam ettiği müddetçe oruç tutmak farz değildir, ancak şartlar müsait olduğu takdirde oruçlarını tutabilirler.

Bir orucun edasının sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet edilmeden tutulan oruç dinen geçerli değildir ve önemli bir hatırlatma, muayyen günleri dolayısıyla oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları günleri daha sonra kaza ederler.

Ayet-i Kerime

“Ey îmân edenler! Allah’a (CC) karşı gelmekten sakınmanız için oruç; sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara-183)

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara-184)

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah (CC) sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı (CC) tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” (Bakara-185)

Hadis-i Şerifler

“Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” (Hadis-i Şerif Nesaî)

“İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi.” (Kaynak: Bihar’ul Envâr)

“Kim Ramazan ayında oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder.” (Kaynak: Sevab’ul A’mal)

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI: (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muhsin Kızılkaya: Anneme duyduğum hasret, en kıymetli varlığımdır bugün benim
GÜNDEM"Anneme duyduğum hasret, en kıymetli varlığımdır ...
Sürücü asli kusurluydu! Nihan'ın ölümüne 3 yıl 9 ay!
GÜNDEMNihan'ın ölümüne 3 yıl 9 ay!
Uluslararası Hemşireler Günü 2019! İşte Hemşireler Günü kutlama mesajları ve sözleri
GÜNDEMUluslararası Hemşireler Günü bugün!
Son dakika haberi: Kayıp Ecrin'den son gelişmeler! Ecrin bulundu mu?
GÜNDEMAcı bekleyiş Anneler Günün'nde de sürüyor!
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 20 derece!
GÜNDEMRus turistler sahile akın etti!
"Garip"in yavruları için mücadelesi
GÜNDEMO da anne!
İstanbul’da minibüs şoförlerinin yarışı kamerada
GÜNDEMMinibüs şoförlerinin yarışı kamerada!
Üç engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor
GÜNDEM"Bana sadece anne deseler yeter"
İzmir'de metruk bina çöktü!
GÜNDEMİzmir'de metruk bina çöktü!
Biri 8, diğeri 13 yaşında! İki çocuk çalışan otomobili çaldı!
GÜNDEMİki çocuk çalışan otomobili çaldı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X