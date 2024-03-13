Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbetin üretildiği noktalarda ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kentte ara sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbet, yaklaşık 2 litresi 25 lira gibi uygun fiyatıyla da her bütçeye hitap ediyor.