Cevizli mercimekli çorbası nasıl yapılır?

EVİZLİ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 Yemek Kaşığı Yeşil Mercimek

1 Adet Arpacık Soğan

1 Tatlı kaşığı tereyağı

Yarım Domates rendesi veya 1 tatlı kaşığı ev Salçası

4 Adet Ceviz

1 Çay kaşığı nane

Çay kaşığı ucu ile karabiber ve kırmızı biber

1 Su bardağı su

Yapılışı

Küçük küçük doğradığım Soğanları yağda 3-4 tur çevirdim.Domates rendesi veya Salçayı ekledim. Daha sonra ayıklayıp yıkadığım yeşil mercimek,kuru nane ve baharatları ekleyerek 1-2 tur çevirdikten sonra 1 su bardağı su ekleyerek mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirdim (suyu çabuk çekerse tekrar sıcak su ekleyebilirsiniz). İndirmeye yakın küçük küçük doğradığım cevizleri de ekleyerek 5 dakika daha pişirdim.