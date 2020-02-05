Cevizli mercimekli çorbası nasıl yapılır?

EVİZLİ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
2 Yemek Kaşığı Yeşil Mercimek
1 Adet Arpacık Soğan
1 Tatlı kaşığı tereyağı
Yarım Domates rendesi veya 1 tatlı kaşığı ev Salçası
4 Adet Ceviz
1 Çay kaşığı nane
Çay kaşığı ucu ile karabiber ve kırmızı biber
1 Su bardağı su
Yapılışı
Küçük küçük doğradığım Soğanları yağda 3-4 tur çevirdim.Domates rendesi veya Salçayı ekledim. Daha sonra ayıklayıp yıkadığım yeşil mercimek,kuru nane ve baharatları ekleyerek 1-2 tur çevirdikten sonra 1 su bardağı su ekleyerek mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirdim (suyu çabuk çekerse tekrar sıcak su ekleyebilirsiniz). İndirmeye yakın küçük küçük doğradığım cevizleri de ekleyerek 5 dakika daha pişirdim.
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