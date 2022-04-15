Elmada Türk-Hint işbirliği!

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Elma yetiştiricisi Engin Tarım, Hindistan merkezli taze meyve şirketi IG International ile ortak girişim anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmayla Hindistan’ın en büyük elma yetiştiricisi olmayı hedefleyen IG ve Engin Tarım, Hindistan’ın iklim, altyapı ve çevre koşulları elma yetiştiriciliğine en uygun bölge olan Himachal Pradesh ve Uttarakhand bölgesini üretim üssü yapacak. IG ve Engin Tarım'ın, önümüzdeki 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırımı gerçekleştireceği de verilen bilgiler arasında.



IG International Genel Direktörü Tarun Arora, Engin Tarım ile işbirliğine imza atmış oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Elma dünya genelinde en çok tüketilen ürünlerin başında gelmektedir. IG International olarak, yıllardır ürün portföyümüzü beğeni ile takdir eden elma tutkunlarına, her dönem en iyi meyveleri sunuyoruz. Bu ortaklık ile birlikte tüm müşterilerimize çok daha yüksek miktarda, kalitede ve daha yaygın bir ağı kapsayacak şekilde ürünlerimizi sunabiliyor olacağız. IG-Engin Tarım ortaklığı Hindistan pazarında en lezzetli ve kaliteli elmanın adresi olacak" ifadelerini kullandı.

Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Seyda Ertuğ da, Türkiye’den Hindistan’a yapılan ilk elma ihracatından yıllar sonra bugün artık Türkiye menşeili elmaların gelişen Hindistan pazarının en önemli elma kaynağı haline geldiğini söyledi.

Bu yeni ortaklığın dünya taze meyve & sebze sektörüne yeni bir soluk getireceğini anlatan Ertuğ, "Bu anlaşmanın birçok yeni işbirliklerine ilham vereceğine inanıyoruz. Ortaklığımızın Hindistan ve Türkiye için önemli katma değer yaratacağına inanıyor, henüz yeni başladığımız bu yolculukta yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.