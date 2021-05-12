İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi Kadri Samsunlu'dan temassız güvenlik kontrolü açıklaması

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Eurocontrol tarafından düzenlenen "Aviation Straight Talk Live" paneline canlı yayın konuğu olan Samsunlu, salgının havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

"Karşılaştığımız şey küresel bir taşımacılık krizidir. Hükümetimiz ve karar mercilerimizle çok yakından çalışarak bu krizi atlatmamız gerekiyor. Bağlantıyı yeniden sağlamak ve yakın gelecekte normale dönmek için sınırları açmalı, bunun için de kesinlikle nüfuzumuzu kullanmalıyız." diyen Samsunlu, İGA olarak hedeflerinin Türkiye'nin hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Samsunlu, şunları söyledi:

"Her havayolunun kendine özgü ihtiyaçları olduğu ve her havayoluyla ilişkilerin farklı şekilde yürütülmesi gerektiği için diğer havayollarıyla yakın ilişkilerimizi sürdürmemiz, hacim ve uçuş artışı yapmak istediklerinde onların söyleyeceklerini açık ve net bir biçimde anlamamız gerekiyor. Aktarma merkezi modelinin hala itibarlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatlandırma açısından bakarsak, küresel aktarma merkezleri taşıyıcılara daha cazip fiyatlar sunacak ve bu merkezler daha küçük şehirlere seyahat etmeye devam edebilecekler. Salgın nedeniyle bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri bizim toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz."