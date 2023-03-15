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İGDAŞ'tan gençler için istihdam projesi

İGDAŞ, Altın Bilezik Eğitim Programı adı verilen yeni bir proje başlattı. Bu kapsamda mesleki ve teknik liselerle işbirliği yapıldığını belirten İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen bu projeyle, hem sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacının karşılanmasını hem de gençlere istihdam sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İGDAŞ'tan gençler için istihdam projesi

İGDAŞ 'Eğitim Günleri' projesinin bir devamı olarak 'Altın Bilezik Eğitim Programı' adı verilen bir proje başlattı. Proje kapsamında İstanbul’da 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yapılıyor.

İGDAŞ'TAN GENÇLER İÇİN İSTİHDAM PROJESİ
Program ile ilgili açıklamalarda bulunan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen "Okul-istihdam işbirliği alanında örnek teşkil edebilecek bir program hazırladık. İGDAŞ Eğitim Günleri projemizi, bir adım daha ileriye taşıdık. İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim Programı adını verdiğimiz yeni projemizle, bu kez biz okullara giderek; öğrencilere kendi sıralarında eğitim veriyoruz. Programın ikinci aşamasında ise uygulamalı eğitimler başlayacak. Bu eğitimler ise yakın zamanda hayata geçirdiğimiz İGDAŞ Ünalan Uygulamalı Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilecek" dedi.

OKUL BİTİNCE İŞ GÜVENCESİ
Mühendis ve teknisyenlerden oluşan eğitmen kadrosunun programa katılan okullardaki öğrencilere eğitim vereceğini belirten Dr. Özmen "Programın sonunda, başarılı öğrencileri İGDAŞ’ta ‘iş başı’ için bekliyor olacağız. Çekirdekten yetişecek bu gençler, böylelikle okul bitince iş güvencesine kavuşurken; biz de İstanbul için İGDAŞ’ta daha emin bir gelecek hazırlayabileceğiz" diye konuştu. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen "İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim Programımızın iki temel amacı var. Öncelikle doğal gaz sektörüne teknik kapasitesi ve donanımı yüksek kalifiye insan gücü kazandırmak istiyoruz. Bunu da İGDAŞ’ın uzmanlığı ve teknik aklıyla pekiştirerek yapmayı önemsiyoruz. Bir diğer amacımız ise genç istihdama katkı sunmak. Ama bundan da öte tüm sektörlere bu yönde örnek olabilecek bir modeli hayata geçirmek" dedi.

Altın Bilezik Eğitim Programı’na dahil olan okullar şöyle:Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sultanbeyli Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

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