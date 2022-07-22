Iğdır'da acele kamulaştırma kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Iğdır'da acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
ABONE OL

Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Iğdır'da bazı taşınmazlar için alınan acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Rezerv yapı' olarak belirlenen alanların acele kamulaştırılması, Cumhurbaşkanı kararıyla Iğdır Belediyesi tarafından yapılacak

Iğdır'da acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Iğdır'da acele kamulaştırma kararı
0:00 / 0:00
AA

Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazların Iğdır Belediyesince acele kamulaştırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; söz konusu sahada yer alan 13 ada, 8 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar, ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan projeye ivedilikle başlanması amacıyla Iğdır Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

İlgili karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM ile KPSS sınav takvimi! 2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
GÜNDEM ÖSYM ile KPSS sınav takvimi!
Afyonkarahisar'da koca dehşeti! Boşanmak isteyen karısını ağır yaraladı
GÜNDEM Boşanmak isteyen karısını ağır yaraladı
Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır, farz mıdır? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı okunacak sureler ve dualar
GÜNDEM Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı
Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 22 Temmuz 2022 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il cuma namazı vakitleri! Cuma ezanı saat kaçta okunacak?
GÜNDEM 22 Temmuz Cuma namazı saatleri!
Cuma mesajları 2022! En güzel, yeni, farklı, resimli, uzun, kısa, hadisli, dualı ve ayetli hayırlı cumalar, Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri!
GÜNDEM En güzel, hadisli cuma mesajları!
Kayseri'de kamyon şarampole devrildi: 3 ölü
GÜNDEM Kamyon şarampole devrildi, 3 kişi öldü
TOKİ başvuruları başladı! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz Konut başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? TOKİ başvuruları ne zaman bitecek, ev fiyatları ne kadar ve kaç TL?
GÜNDEM TOKİ başvuruları başladı!
Üniversite taban puanları 2022: YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, bölümleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih robotu ile sorgulama ekranı
GÜNDEM Üniversite taban puanları
ÖSYM YKS tercih kılavuzu: 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve üniversite tercihleri hangi tarihte yapılacak? YÖK atlas tercih robotu ile YKS tercih tarihleri
GÜNDEM YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte tercih tarihleri
DGS sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
GÜNDEM DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.